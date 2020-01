Calciomercato – Ritorno di fiamma per l’Inter e il Napoli ‘concretizza’: Genoa scatenato, al Milan salutano

RITORNO DI FIAMMA PER L’INTER – L’Inter torna alla carica per Marcos Acuna. Ne è sicura ‘A Bola’ secondo cui, dopo una prima offerta respinta, il club nerazzurro si ritufferà sull’esterno sinistro dello Sporting nella prossima settimana. Marotta e Ausilio avrebbero messo sul piatto per il 28enne un milione di euro per il prestito e dieci per il riscatto al termine della stagione. Un anno fa il giocatore è stato a un passo dallo Zenit San Pietroburgo, ma l’offerta di 16 milioni più 4 di bonus non ha convinto i portoghesi, che chiedevano 20 milioni come parte fissa.

IL NAPOLI CHIUDE – Stanislav Lobotka è a un passo dal Napoli. Come riporta ‘El Mundo Deportivo’ nelle prossime ore il ds dei campani Cristiano Giuntoli volerà in Spagna per chiudere la trattativa e regalare a Rino Gattuso il primo colpo. Nonostante il Celta Vigo, proprietario del cartellino del centrocampista, fosse riluttante a cedere il proprio gioiello per meno di 30 milioni di euro, l’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito a 3 milioni con riscatto a giugno dietro il versamento di altri 17 milioni di euro.

GENOA SCATENATO – Doppio colpo in entrata per il Genoa. Oltre all’acquisto di Mattia Perin, prelevato in prestito dalla Juventus, è ufficiale da parte del ‘Grifone’ anche l’ingaggio del centrocampista Valon Behrami. I liguri hanno infatti depositato il contratto in Lega, come si legge dal sito ufficiale della Lega Calcio. Destro è invece in dirittura d’arrivo.

CASTILLEJO AI SALUTI – L’avventura di Samu Castillejo al Milan sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. L’esterno d’attacco spagnolo, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Sport, sembra a un passo dal trasferimento a Barcellona, per vestire la maglia dell’Espanyol. Castillejo, che gioca con i rossoneri dall’estate 2018, può’ tornare in Spagna con la formula del prestito secco. Classe 1995, Castillejo arrivò a Milano direttamente dal Villarreal, ma la sua esperienza nel Milan non è stata certo esaltante. Con l’arrivo di Ibrahimovic, i suoi spazi saranno ancora più ridotti; da qui la decisione di chiedere il trasferimento. Nel frattempo, proprio lo svedese ha firmato il contratto che lo lega al Milan per i prossimi sei mesi con una opzione di rinnovo legata agli obiettivi personali. Dopo le visite mediche, l’attaccante ha firmato a Casa Milan.

ATLETICO MADRID, NON SOLO CAVANI – La priorità dell’Atletico Madrid nel mercato invernale è l’ingaggio di un centravanti. Edinson Cavani del Paris Saint-Germain è la prima opzione, ma ce ne sono altre sul tavolo dei dirigenti del club ‘colchoneros’. Una di queste porta dritto a Paco Alcacer. L’attaccante valenciano, che gioca nel Borussia Dortmund, ha più volte fatto sapere di voler cambiare aria, soprattutto dopo l’arrivo di Haaland, tuttavia il prezzo del suo cartellino non è alla portata di tutti. E in ogni caso, l’Atletico Madrid stesso, se non fa cassa (potrebbe partire Lemar), difficilmente può ingaggiarlo. Per avere Alcacer servono una quarantina di milioni, una cifra importante per un giocatore che dovrebbe finire in panchina dalle parti del Wanda Metropolitano. Il Borussia Dortmund non ha fretta, perché la Bundesliga ripartirà sabato 18 gennaio alle 15.30 ad Augusta, dopo che i gialloneri avranno svolto un periodo di preparazione in Costa del Sol, a Cadice.

LIONE, PARLA GARCIA – “Abbiamo perso due attaccanti e due esterni, perciò cerchiamo un attaccante e un esterno. La finestra di mercato di gennaio è sempre complicata, ma durante questo periodo sono state fatte grandi operazioni nella storia dell’OL”. Il tecnico dell’Olympique Lione Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions League, si proietta così sul mercato dopo gli ultimi infortuni avuti a dicembre. “Ma ora quello che mi interessa è la partita contro il Bourg Peronnas, è la magia della coppa – ha aggiunto in vista dei trentaduesifimi di finale contro una squadra dilettantistica – Sono stato dall’altra parte, so cosa può significare. Non avremo un lungo viaggio da fare ma sarà una partita vera. Cosa chiedo al 2020? La salute, al resto penseremo noi. Speriamo di tornare tra le prime tre in Ligue 1, di fare un’impresa in Champions e, magari di vincere un trofeo”.

IL FIGLIO DI CRUYFF ALL’ECUADOR – Jordi Cruyff sarà il nuovo ct dell’Ecuador. Lo rivela “Marca”, spiegando che ci sarebbe già l’accordo per un contratto di tre anni. Per il figlio del grande Johann sarà la terza esperienza da allenatore dopo quelle al Maccabi Tel Aviv e, in Cina, al Chongqing Lifan lasciato appena un paio di settimane fa. Cruyff, voluto dal neo ds della Federazione ecuadoregna Antonio Cordon che lo aveva portato proprio al Chongqing Lifan, dovrebbe esordire il 26 marzo, in amichevole contro l’Argentina di Messi