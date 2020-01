Calciomercato, rivoluzione Milan: il Genoa rifà le corsie, il Cagliari la difesa

La sessione invernale di calciomercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio, ma le squadre si sono mosse e hanno già piazzato i primi colpi. Ibrahimovic al Milan e Kulusevski alla Juventus (in prestito al Parma fino al termine della stagione) quelli più risonanti. Altre società stanno lavorando sottotraccia per regalare innesti ai propri allenatori.

Milan – L’affare Todibo è ormai ad un passo dalla chiusura. L’arrivo del difensore centrale francese mette in bilico la posizione di Caldara. L’ex atalantino potrebbe tornare nella sua vecchia squadra. In prima fila c’è proprio l’Atalanta. In partenza anche Rodriguez. L’eredità dello svizzero potrebbe essere raccolta da Paolo Ghiglione, esterno che sta facendo molto bene con il Genoa. La nuova idea per il centrocampo è, invece, Kevin Strootman. L’ex Roma potrebbe essere liberato dal Marsiglia.

Roma – I giallorossi cercano una punta. Kalinic non ha affatto convinto nelle poche uscite in cui è stato impiegato. Ecco spuntare l’idea Piatek. La formula del trasferimento potrebbe essere quella di un prestito fino a giugno per poi riparlarne in estate.

Genoa – Il Genoa vuole rifare le corsie. I due nomi in cima alla lista dei desideri sono Iago Falqué e Perotti. Due ex che potrebbero sposare la causa genoana ed essere determinanti per l’obiettivo salvezza. Più margini di trattativa per l’esterno del Torino, più difficile portare in Liguria Perotti, tornato parte integrante del progetto Roma.

Fiorentina – I viola hanno scelto l’attaccante da regalare a Iachini. Sarà Cutrone la punta della Fiorentina nella seconda parte di stagione. Accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Inter – Non è un mistero che i nerazzurri cerchino un esterno sinistro. Oltre ai noti Marcos Alonso, Matteo Damian ed Emerson Palmieri, c’è l’idea low-cost Layvin Kurzawa. Il terzino del Psg va in scadenza a giugno 2020 e potrebbe arrivare a Milano ad un prezzo di saldo.

Cagliari – Il Cagliari cerca rinforzi in difesa. A destra Pinna dovrebbe andare in prestito in Serie B, mentre Mattiello tornerà all’Atalanta. Il nome in pole è quello di Adjapong del Sassuolo. In mezzo servono dei rinforzi. Ecco spuntare tre idee: Magnani, Goldaniga e Juan Jesus.

Sassuolo – Il Siviglia è piombato su Alfred Duncan. Gli spagnoli hanno chiesto informazioni per il centrocampista ghanese, valutato 15 milioni e corteggiato anche dalla Fiorentina.