Calciomercato, la Roma bussa in casa Juventus. Donadoni ‘scippa’ il Bologna, summit al Genoa e centrocampista per Samp e Fiorentina

Non sono mancate le indicazioni dalla ventesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo scatto della Juventus che ha vinto contro il Parma e ha approfittato del passo falso dell’Inter contro il Lecce, torneo bellissimo anche per le posizioni di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo ultimi giorni anche di calciomercato, ecco tutte e trattative nel dettaglio delle ultime ore.

CAVANI – “Cavani ha chiesto di andare via adesso ma abbiamo rifiutato l’offerta dell’Atletico Madrid”. Lo ha detto il ds del Psg Leonardo dopo la vittoria contro il Lorient in Coppa di Francia, il futuro del Matador è ancora tutto da decidere.

LAZARO VERSO LA PREMIER – Soluzione a sorpresa per il calciatore dell’Inter Lazaro, vicino al Newcastle. Si tratta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20.

BOLOGNA – Il futuro del centrocampista Dzemaili potrebbe essere in Cina. Il calciatore sarebbe stato chiamato da Roberto Donadoni per rinforzare lo Shenzhen, club di cui è rimasto allenatore nonostante la retrocessione nella serie cadetta cinese.

ROMA – Dopo il mancato arrivo di Politano la Roma continua la ricerca ad un attaccante da consegnare al tecnico Fonseca. Sorpresa nelle ultime ore, sondaggio con la Juventus per Bernardeschi, l’ex Fiorentina può dare la disponibilità al trasferimento.

FIORENTINA – Continua la ricerca ad un centrocampista da regalare all’allenatore Iachini, non solo Duncan torna di moda il nome di Sander Berge, 21enne del Genk, la valutazione del cartellino però al momento è molto alta.

GENOA – Summit di mercato in casa Genoa dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. I rossoblu dovranno in ogni modo evitare la retrocessione, la decisione è stata quella di intervenire ancora pesantemente sul mercato con l’arrivo di un calciatore per reparto, in particolar modo fondamentale la scelta del nuovo attaccante.

SAMPDORIA – La Sampdoria bussa in casa Lazio per rinforzare il centrocampo. Il club blucerchiato nelle ultime ore ha preso informazioni sulla mezzala Valon Berisha, stimato anche dal tecnico Claudio Ranieri, fondamentale la volontà del calciatore.