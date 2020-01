Calciomercato, la Roma fa sul serio. Innesti per Fiorentina e Samp, ritorno al Bologna e furia Torino

Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi del massimo torneo italiano. Ultimi giorni anche di calciomercato, le dirigenze si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

ROMA – La Roma chiude la trattativa con il Barcellona per l’arrivo a Trigoria dell’attaccante Carles Perez. Lo scrive il quotidiano ‘Mundo Deportivo, accordo per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni pagabili la prossima estateva definito un dettaglio importante per il Barca: infatti pretende il diritto di ‘recompra’ su un giocatore venuto fuori dal suo vivaio. Intanto l’agente Arturo Canales ha fatto sapere di aver ricevuto altre offerte oltre a quella della Roma ma i giallorossi possono essere considerati ad un passo.

GENOA – Lucas Konig è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista classe 2002 arriva dal Velez Sarsfield, con cui aveva rescisso. Si tratta di un colpo in prospettiva per il club rossoblu.

BOLOGNA – Orji Okwonkwo lascia il Canada, dove era in prestito al Montreal Impact, e torna al Bologna. Notizia a sorpresa per il club rossoblu.

SASSUOLO – Il Sassuolo sta per piazzare un colpo importante per l’attacco, accordo con la Sampdoria per l’arrivo di Caprari, ai dettagli anche l’intesa con il calciatore.

SAMPDORIA – La Sampdoria ha già scelto il sostituto di Caprari, si tratta di Younes, nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca, ufficialità nelle prossime ore.

FIORENTINA – La Fiorentina si avvicina sempre di più all’arrivo di Igor, incontro con la Spal e trattativa che va avanti, c’è fiducia.

TORINO – Non svolta il calciomercato del Torino, movimenti solo in uscita, in entrata sfuma anche l’arrivo di Poveda che ha firmato per il Leeds, tifosi furiosi.