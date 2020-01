Calciomercato, scambio Juventus-Bayern Monaco: 4 nomi per Atalanta e Torino, doppio derby Genoa-Samp

Si sta giocando la diciottesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che sta portando indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte calciomercato, ecco tutte le ultime trattative di oggi, club sempre più scatenati.

CAMORANESI – Nuova avventura da allenatore per Mauro German Camoranesi. L’ex Juventus e campione del Mondo con l’Italia è il nuovo allenatore del Tabor Sezana, club sloveno che milita in prima divisione. Camoranesi torna in panchina a tre anni di distanza dall’ultima volta: in passato aveva allenato in Messico il Coras de Tepic e il Cafetaleros, il Tigre in Argentina.

Inoltre Giovanni van Bronckhorst riparte dalla Cina. L’ex allenatore del Feyenoord ieri ha trovato l’accordo per un contratto multimilionario con il Guangzhou R&F.

Antoine Kombouarè non e’ piu’ l’allenatore del Tolosa. Il club ha esonerato il tecnico dopo l’eliminazione di ieri nei 32esimi di Coppa di Francia contro il Saint-Pryve’-Saint-Hilaire squadra che milita nel National 2.

JUVENTUS – Intreccio tra Juve e Bayern Monaco per il mercato di gennaio. Emre Can e Thiago Alcantara potrebbero scambiarsi la maglia, bianconeri attivissimi in queste ore di mercato.

LECCE – Il Lecce sarebbe vicino all’ingaggio di Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, trattative ben avviata.

SPAL – La Spal ha bisogno di un nuovo attaccante, nelle ultime ore inserimento per Pinamonti, calciatore in uscita dal Genoa.

HAN – Song Han ha già svolto in mattinata le visite mediche con l’Al Duhail in Qatar, la stessa squadra dove giocano gli ex Juventus Benatia e Mandzukic.

ATALANTA – Rinforzi in arrivo in casa Atalanta, sono 4 i calciatori finiti nel mirino: lias Cobbaut, Mattia Caldara, Thiago Maia e Roger Martinez.

TORINO – Sono quattro i calciatori in corsa per diventare il nuovo attaccante del Torino per predere il posto del partente Zaza: si tratta di Petagna, Barrow, Torregrossa e Okaka.

GENOA-SAMP – Due derby di mercato per le squadre di Genova, nel mirino sono finiti due attaccanti: Borini e Pjaca.