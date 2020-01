Calciomercato Serie A – Scambi Milan-Udinese e Inter-Napoli, la Lazio cerca una punta. Difensore all’Atalanta

Importanti novità sul fronte calciomercato. Nelle ultime ore rumors, ufficialità e idee. Manca poco più di una settimana alla chiusura della finestra invernale e le squadre tentano le ultime mosse. Le notizie dalla Serie A.

Atalanta – Dopo i colpi sulle fasce Czyborra e Bellanova, la Dea pensa anche ai difensori centrali. Nel mirino è finito il croato classe 2000 Bosko Sutalo, in forza all’Osijek.

Cagliari – Nell’agenda del ds Carli ci sono i nomi dei centrali Goldaniga (Genoa), Magnani (del Sassuolo, in prestito al Brescia) e Retsos (Bayer Leverkusen).

Genoa – Il Grifone ufficializzerà in giornata Sebastian Eriksson, atteso l’accordo definitivo anche per il ritorno di Andrea Masiello. Per l’attacco I due profili fra i quali scegliere sono quelli del granata Iago Falqué e di Amin Younes del Napoli.

Inter – Dopo la cessione di Matteo Politano al Napoli, praticamente definita, altre operazioni tra le due società. A Milano potrebbe arrivare Fernando Llorente, apprezzato da Conte. In piedi anche uno scambio tra Vecino, in uscita dai nerazzurri, e Allan, sempre più lontano dalla Campania dopo gli ultimi episodi.

Lazio – Inzaghi continua a chiedere un’altra punta. Resta in piedi l’ipotesi Paloschi, ma non si esclude la pista “amica” Jallow.

Lecce – Con l’arrivo di Walter al Malatyasport potrebbe sbloccarsi a breve la trattativa per Acquah. L’alternativa resta Bourabia del Sassuolo. In difesa il primo nome della lista è quello di Djidji del Torino.

Milan – Abbiamo raccontato ieri dell’incontro con diversi agenti. Tra questi anche Jimenez, procuratore di de Paul. L’ultima clamorosa idea sarebbe quella di uno scambio tra l’argentino e Piatek.