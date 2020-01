Calciomercato Serie A – Acquisto e cessione per il Bologna, scambio Genoa-Cagliari. Nuovo colpo del Brescia

Si entra nella fase finale del calciomercato di gennaio. Tanti i club ancora al lavoro per rinforzarsi in questa finestra invernale. Le ultime trattative in Serie A.

Bologna – Probabile rinforzo sulla fascia sinistra per i felsinei. Chiesto all’Inter Federico Dimarco. Il calciatore interessa anche al Verona. In entrata c’è il giovane centrocampista senegalese Dion Lopy, classe 2002. Prossime giorni decisivi per il passaggio di Dzemaili allo Shenzhen di Donadoni.

Brescia – Il club del presidente Cellino mette a segno un altro colpo a centrocampo. Torna in Italia Miha Zajc, ex Empoli. Per il trequartista operazione da 3,5 milioni.

Cagliari – I sardi sono vicinissimi a Marco Pjaca ma lavorano anche ad uno scambio con il Genoa: Pinamonti per Cerri. Il Cagliari è disposto ad offrire un conguaglio importante: 8 milioni in favore dei liguri. Preziosi dovrebbe prima riscattare Pinamonti dall’Inter che però ha il diritto di recompra. Situazione non facile.

Fiorentina – I viola insistono per Duncan. La richiesta del Sassuolo è di 18 milioni, troppo alta secondo la Fiorentina che non vorrebbe andare oltre i 13. In alternativa, c’è sempre Soualiho Meité del Torino. Dopo un’entrata si penserà a liberare qualche centrocampista. Tra tutti Zurkowski, richiesto dall’Empoli.

Genoa – I liguri hanno accolto l’ex Cagliari Sebastian Eriksson. In uscita, è stata invece ufficializzata la partenza, prestito per 6 mesi, di Sinian Gumus, finito all’Antalyaspor.

Lecce – Il Malatyaspor non libera Acquah. Accordo totale tra i club e con il centrocampista ghanese, che però non è arrivato in città per le visite mediche. Novità attese a breve. Si insiste per Riccardo Saponara, il preferito come trequartista, ma non si escludono altre piste. Piace Ionita (possibile inserimento di Mancosu nella trattativa), si segue anche Vandeputte del Vicenza, scommessa per il futuro. Intanto, Romario Benzar va al Perugia in prestito con diritto di riscatto.

Parma – Brutta tegola per i ducali che molto probabilmente dovranno fare a meno di Inglese per tutto il resto della stagione. Ecco spuntare, dunque, l’ipotesi Esposito. I crociati lo hanno chiesto all’Inter.

Sampdoria – Difficoltà per Tonelli. L’ultima idea blucerchiata porta ad Andrea Masiello. Primi contatti con l’Atalanta.

Torino – I granata insistono per Poveda del Manchester City. L’attaccante è in scadenza a giugno, ma non è una trattativa facile.