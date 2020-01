Calciomercato Serie A – L’Inter trova il terzino, piano B del Napoli: Spal e Bologna scatenate, Piatek ai saluti

Il calciomercato invernale entra nel vivo. Giornata intensa di trattative. In arrivo colpi importanti per le squadre di Serie A.

Bologna – Dopo Nicolas Dominguez, ecco che in un colpo solo potrebbero arrivare Musa Barrow, Roger Ibanez e anche l’italo-brasiliano Emanuel Vignato. Per i due calciatori dell’Atalanta è questione di ore, mentre per il trequartista del Chievo si dovrebbe anticipare il trasferimento già in questa sessione di mercato. All’Atalanta andrebbero circa 20 milioni di euro. Santander, richiesto dal Besiktas, non si muoverà.

Brescia – Simon Skrabb otterrà a breve il transfer che lo farà diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Brescia. Già effettuate le visite mediche. Non finisce qui. Il Brescia cerca anche un altro elemento a centrocampo. I nomi sono quelli di Saponara, Deiola (seguiti anche dal Lecce), Frattesi e Benassi. Si cerca un centrale di difesa.

Fiorentina – La Fiorentina ha scelto Cutrone, Iachini spinge per poterlo allenare. L’attaccante vuole lasciare l’Inghilterra, operazione che si potrebbe chiudere nei prossimi giorni. In uscita Pedro, oggetto misterioso in viola. Il Gremio ha offerto 13 milioni. In difesa si punterà tutto su Juan Jesus della Roma. In caso di arrivo del brasiliano potrebbe partire Ranieri. Sul giovane difensore ci sono Pordenone ed Empoli. In mezzo al campo il nome in cima alla lista è quello di Duncan.

Genoa – Dopo i tre ritorni di Perin, Behrami e Destro, il mercato del presidente Preziosi non si ferma. Fabio Borini è sempre più vicino. Con la frenata per la pista Krmencik, resta sempre valida l’opzione che porta al colombiano Roger Martinez, anche se extracomunitario. In uscita, invece, c’è sicuramente Radu. L’agente Damiani lo ha confermato, e il rumeno potrebbe presto fare ritorno all’Inter.

Hellas Verona – Gli scaligeri trattano con l’Inter per il difensore Kumbulla, che in ogni caso si trasferirebbe in nerazzurro a giugno. A Verona potrebbe arrivare subito Federico Dimarco.

Inter – L’Inter ha trovato l’esterno sinistro per Conte. Non si tratta di Marcos Alonso, ma di Ashley Young. L’inglese del Manchester United è in scadenza a giugno. La trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Intanto contatti con il Verona per Kumbulla. Marotta vorrebbe un diritto di prelazione a giugno.

Lecce – Alessandro Deiola è atteso già nelle prossime ore nel Salento. Il direttore sportivo Meluso ha raggiunto l’intesa col Cagliari per ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Sempre con i sardi si cerca una difficile intesa per Ionita. Per il centrocampo, tra gli obiettivi ci sono pure il Barak dell’Udinese e Bourabia del Sassuolo. Sempre vivo l’interesse per Saponara. In difesa piace Djidji del Torino.

Milan – Krzysztof Piatek potrebbe volare in Premier League. Lunedì infatti il direttore sportivo dell’Aston Villa è venuto in Italia per trattare con i rossoneri. Il club inglese sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, versando al Milan i 30 milioni di euro richiesti.

Napoli – Viste le difficoltà per arrivare a Lobotka del Celta Vigo, il Napoli prepara il piano B. Si tratta di Diego Demme, centrocampista del Lipsia. Pronta un’offerta da 16 milioni di euro.

Parma – Ad un passo l’arrivo di Kurtic dalla Spal. Accordo raggiunto sulla base di 4 milioni di euro. Operazione in dirittura d’arrivo.

Sampdoria – La squadra blucerchiata è alla ricerca di un attaccante. Il nome nuovo è quello di Facundo Ferreyra, di proprietà del Benfica ma in prestito all’Espanyol.

Spal – La cessione di Moncini al Benevento, che garantirà circa 4 milioni di euro alle casse sociali, sblocca il mercato della Spal. Altri 4 milioni deriverebbero dalla cessione di Kurtic. Oggi dovrebbe arrivare Dabo, in uscita dalla Fiorentina. Stesso discorso per Bonifazi. Il difensore dovrebbe tornare a ore a Ferrara. Prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni. Salta, invece, l’arrivo di Pinamonti. Il calciatore è bloccato a Genova per via di alcune beghe contrattuali. Il Grifone ha offerto Sanabria, la Spal valuta. Piace molto anche Defrel, ma servono altre cessioni. In lizza Sala, Paloschi e Felipe.