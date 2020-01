Calciomercato – Nomi nuovi per Milan e Roma, il Napoli su due attaccanti. Si muovono Benevento e Cremonese

Ore frenetiche per il calciomercato. Tante le novità in Serie A, Serie B e all’estero. Le ultime trattative.

Fiorentina – I viola insistono con il Sassuolo per Duncan. La nuova idea è quella di uno scambio che coinvolgerebbe Sottil più un conguaglio economico in favore dei nero-verdi.

Inter – I nerazzurri insistono per il giovane talento del Manchester United Chong. Incontro in sede con l’agente, si studia la formula per portarlo in Italia. Intanto Moses ha effettuato le visite mediche e si può considerare un giocatore nerazzurro.

Milan – Calhanoglu potrebbe finire in Premier League. Il turco è stato proposto all’Arsenal. Nome nuovo per quanto riguarda gli esterni. Si tratta di Januzaj, belga della Real Sociedad. Sul calciatore anche la Roma. Interesse, quest’ultimo, confermato anche dall’agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.com: “Su di lui, c’è un interesse concreto della Roma ma anche del Milan. Mi chiedete se firmerebbe con i rossoneri? Certo. Volete sapere se arriverà al Milan in caso di cessione di Suso? E’ una possibilità”. Non solo Januzaj. Nelle ultime ore, in Inghilterra, circola il nome di Matty Cash per i rossoneri. Si tratta di un mancino, capace di disimpegnarsi sia da terzino che da esterno a tutta fascia, La valutazione che ne fa il Nottingham Forest è di poco superiore ai 10 milioni.

Napoli – Il Napoli potrebbe tornare sul mercato per una punta. I nomi valutati sono quelli di Caputo e Petagna.

Parma – Dopo l’infortunio di Inglese i ducali cercano un attaccante e hanno chiesto ufficialmente all’Inter Sebastiano Esposito.

Spal – La società ferrarese sta per chiudere un doppio colpo, come annunciato dal presidente Colombarini: “Abbiamo un accordo di massima con il Torino per Bonifazi e Iago Falqué”.

Verona – Cessione per il club scaligero. Daniel Bessa lascia il campionato italiano e vola in Brasile, al Goias.

Le notizie dalla Serie B e dall’estero

Benevento – Colpo in difesa per la squadra di Filippo Inzaghi. Torna in Italia Federico Barba, centrale di proprietà del Chievo ma in prestito al Real Valladolid nell’ultima stagione.

Cremonese – Dopo l’infortunio con annessa operazione di Agazzi, i grigio-rossi sono alla ricerca di un portiere. Potrebbe arrivare l’esperto Emiliano Viviano, attualmente svincolato.

La Galaxy – I Los Angeles hanno annunciato l’ingaggio di Javier ‘Chicharito’ Hernandez. La star messicana torna a giocare in Nord America dopo una lunga carriera in Europa. Il 31enne Hernandez è il capocannoniere nella storia della nazionale messicana, che ha un fervido seguito tra la vasta popolazione latina di Los Angeles. Hernandez era al Siviglia dallo scorso settembre, giocando però solo nove partite. Chicharito parteciperà alla sua prima sessione di allenamento giovedì. Hernandez è il giocatore designato a sostituire Zlatan Ibrahimovic.

Barcellona – “Sì, è vero, stiamo considerando la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando”. Ad ammetterlo è il neo-tecnico del Barcellona, Quique Setien, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Re contro l’UD Ibiza. Dopo l’infortunio a Luis Suarez, costretto a stare lontano dai campi di gioco per quattro mesi, la squadra blaugrana è adesso alla ricerca di un ‘9’ e i nomi che circolano sono quelli di Aubameyang, Rodrigo, Llorente e Giroud.

Manchester City – Un’altra pretendente per Sandro Tonali. Alla lunga lista che comprende Manchester United, Juventus, Inter, Milan e Tottenham, tra le altre, si aggiunge anche la squadra di Guardiola.