Calciomercato Serie B e Serie C, Empoli e Perugia scatenate: colpi della Reggina, innesti dell’Avellino

CALCIOMERCATO SERIE B E SERIE C – Non solo il calciomercato in Serie A, tante trattative anche per i tornei di Serie B e Serie C con le squadre che si rinforzano per la seconda parte di stagione, tantissime le trattative delle ultime ore, ecco il punto di ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’.

CALCIOMERCATO SERIE B – Empoli scatenato. Ad un passo La Mantia dal Lecce. Sempre dai salentini potrebbe arrivare l’esterno basso Fiamozzi, mentre dal Napoli potrebbero trasferirsi in terra toscana Tutino e Ciciretti. Il Pisa si avvicina all’attaccante Vido e per la difesa nel mirino lo svincolato Andreolli, il Chievo pensa di riprendere il portiere Vido e ha chiuso con Ongenda, trattativa riportata in escusiva da CalcioWeb. Si muove anche il Perugia, si prova a chiudere con lo svincolato Rajkovic e Sierralta dell’Udinese, il Trapani aspetta il sì del centrocampista Coulibaly e per la difesa ha sondato Gyamfi. L’Ascoli potrebbe prendere Sciuadone del Cosenza, nel mirino anche Mazzitelli del Sassuolo e Firenze della Salernitana. La Juve Stabia segue il terzino Lorenzo Laverone, il Venezia sull’attaccante Monachello. Il Padova ha preso Litteri in prestito.

CALCIOMERCATO SERIE C – Il Vicenza vi avvicina al colpaccio Ardemagni dall’Ascoli, la Triestina ad un passo da Lodi del Catania. Il Lecco tratta Agostinone, l’Imolese vicina a Cicconi dell’Entella. La Sicula Leonzio ha preso Catania. L’Avellino vicino a Bertolo del Picerno, preso il portiere Dini. Il Francavilla chiude Dubickas, il Carpi ha preso Megelaitis. La Ternana sull’attaccante Ferrari, Iannarilli vicino alla Viterbese. Scatenete Reggina e Bari. Il club amaranto dopo Sarao ha chiuso per il centrocampista Nielsen, oggi sarà il turno di Liotti. Il Bari continua la trattativa con Ninkovic dell’Ascoli, previsti nuovi contatti nelle prossime ore.