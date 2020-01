Calciomercato Serie B e Serie C, innesti all’Empoli per cambiare passo: valzer di attaccanti, scambio per la Cremonese

CALCIOMERCATO SERIE B E SERIE C – Non solo le trattative di calciomercato di Serie A, si muovono anche i club in Serie B e Serie C, importanti indicazioni nelle ultime ore, le operazioni entrano sempre più nel vivo con le squadre intenzionate a rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Ancora rinforzi per l’Empoli, dopo aver ufficializzato in giornata l’arrivo del’attaccante Andrea La Mantia dal Lecce, ha reso noto di aver “raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, del diritto alle prestazioni sportive di Francisco Sierralta Andres Carvallo”. Il Pescara ha chiesto Carvalho alla Juventus, il Pisa ha chiuso per Vido e Soddimo, Il Venezia ha chiesto Monachello all’Atalanta, il Frosinone D’Elia all’Ascoli, quest’ultima segue Henderson e Mazzitelli. Per la difesa il Perugia ha chiesto Felipe alla Spal. La Salernitana chiude per il difensore Aya, la Cremonese prepara lo scambio Ceravolo-Djuric.

LE TRATTATIVE IN SERIE C – Il Rimini ha preso Agnello, Mendicino e Letizia, colpo della Viterbese con Bunino. L’Imolese vuole Golfo, Bolzoni va al Lecco. Giandonato è un calciatore dell’Olbia, Bentivoglio alla Virtus Verona.