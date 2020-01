Calciomercato Serie B e Serie C – Perugia e Spezia guardano in Serie A, nuovi portieri per Pisa ed Empoli

Non solo il calciomercato di Serie A. Molto attive anche le squadre di B e C. Importanti trattative nelle ultime ore.

Scambio Ascoli-Frosinone – Due squadre che si ritroveranno di fronte nella prossima giornata. Il mercato regala intrecci particolari. Potrebbe, infatti, essere l’ultima di Ardemagni con la maglia dei marchigiani e di Trotta con quella dei ciociari. I due attaccanti sono al centro di uno scambio praticamente perfezionato nelle ultime ore. Per l’Ascoli in piedi anche uno scambio con l’Entella: Chaja in Liguria e Sernicola in bianconero.

Benevento – Chiuso l’arrivo di Barba, che era al Real Valladolid: ok anche dal Chievo, proprietario del cartellino.

Cosenza – Il Cosenza attende l’ok di Casasola, proprietà della Lazio, e intanto studia il centrocampista guineano Sankho del Caen.

Cremonese – I lombardi hanno l’ok del Sassuolo per Pierini. Affare in chiusura.

Crotone – I calabresi hanno manifestato un interesse per Lisi del Pisa.

Scambio Empoli-Juve Stabia – Ufficializzato lo scambio di portieri fra Juve Stabia ed Empoli: Branduani va a titolo definitivo in Toscana, prestito con diritto di riscatto per Provedel; lo stesso Empoli ha l’accordo con la Fiorentina per il prestito secco del centrocampista polacco Zurkowski.

Perugia – La squadra umbra si inserisce nella corsa a Da Cruz, tornato al Parma dopo i litigi ad Ascoli.

Pisa – Nuovo estremo difensore anche per i toscani. Dall’Inter arriva il croato Vladan Dekic.

Salernitana – Ufficializzato l’ingaggio di Felipe Curcio, esterno classe 1993 dal Brescia. Il giocatore ha firmato fino a giugno con opzione per altre due stagioni.

Spezia – I liguri potrebbero chiudere a breve per l’esterno sinistro del Verona Vitale.

In Serie C, la Pianese prende l’attaccante Manicone dal Lugano. Il difensore Stefano Pellizzari va alla Reggiana. Caturano passa dall’Entella al Cesena. Ufficiale Di Piazza al Catanzaro.