Calciomercato – Terzini per Atalanta e Roma, colpaccio Milan: doppio innesto Spal, Lecce vicino ad un ex Palermo

Ore intense per il calciomercato. Le squadre di Serie A e Serie B cercano rinforzi. Si muove qualcosa anche all’estero. Le ultime trattative.

Atalanta – I bergamaschi stanno per salutare il brasiliano Arana. Al suo posto potrebbe arrivare il mancino del Fulham Joe Bryan.

Lecce – I salentini cercano rinforzi in mezzo al campo. I nomi sono quelli di Acquah, ex Palermo, e Ionita del Cagliari.

Milan – Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. Accordo tra i rossoneri e i turchi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Sorpresa per quanto riguarda il centrocampo. In entrata ci sarebbe Dani Olmo, stella della Dinamo Zagabria e dall’Under 21 spagnola. Un affare da 30 milioni.

Roma – La Roma cerca il sostituto di Spinazzola. Tre i nomi sul taccuino di Petrachi. Si tratta di Barisic dei Rangers di Glasgow, Anocic del Cibalia (ex Primavera giallorossa) e Iacoponi del Parma.

Sampdoria – Operazione in uscita per la Sampdoria. Il club blucerchiato, in una nota, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Celta Vigo il difensore Jeison Murillo.

Spal – Doppio colpo in arrivo per la squadra di Semplici. Fatta per Kevin Bonifazi a titolo definitivo dal Torino. Vicino anche Iago Falqué, c’è da convincere il calciatore al prestito a Ferrara.

Torino – In caso di passaggio di Iago Falqué alla Spal i granata sono pronti a tuffarsi su Younes del Napoli. Il calciatore è in uscita ma la concorrenza del Genoa è forte.

Ascoli – E’ fatta per Leonardo Morosini, trequartista del Brescia.

Real Madrid – Il Real Madrid in pole position per prendere a giugno Donny Van de Beek. Secondo quanto riportato dal ‘De Teelegraf’, i ‘blancos’ sarebbero a un passo dalla definizione dell’acquisto del 22enne centrocampista dell’Ajax per circa 55 milioni di euro, bruciando così la concorrenza del Manchester United.

Ghana – Charles Kwabla Akonnor è il nuovo ct della nazionale del Ghana. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio. La decisione arriva a due settimane presa dalla federazione che aveva ‘azzerato’ con effetto immediato tutte le cariche federali e sciolto le nazionali.