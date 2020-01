Calciomercato, che trattative: Bologna, Atalanta, Genoa e Sampdoria scatenate, delusione Milan

La stagione entra sempre più nel vivo, il campionato di Serie A continua a regalare emozioni. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte calciomercato, sono in arrivo alcuni colpi in grado di cambiare completamente volto alle squadre del massimo campionato e non solo.

BOLOGNA – Come annunciato già dai giorni scorsi arriva un doppio importante colpo per il Bologna. Limati gli ultimi dettagli per l”attaccante Barrow ed il difensore Ibanez.

CATANIA – “Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lodi, a titolo definitivo, all’U.S. Triestina Calcio. Dal 2011 al 2019, il centrocampista campano ha collezionato complessivamente 206 presenze e realizzato 50 gol in maglia rossazzurra, riuscendo a distinguersi tra gli atleti più importanti nella storia del nostro club e regalando alla tifoseria gioie indimenticabili e prodezze degne di risalto in ambito nazionale. A Francesco Lodi, un sincero ringraziamento e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Questo il comunicato ufficiale del club siciliano.

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società L.R. Vicenza Virtus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Curcio, nato a Benevento il 12 marzo 1990. Cresciuto nella formazione “Primavera” della Juventus, il trequartista ha collezionato complessivamente, fin qui, 253 presenze e 49 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali, vivendo la stagione migliore con l’Arzachena: 35 gare, 13 gol e 9 assist nel girone A della Serie C 2017/18. Nel corso della carriera, ha indossato anche le maglie della Nuorese, del Renate, del Castiglione, del Casale e della Canavese. L’atleta campano, che ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021”.

ATALANTA – E’ fatta per il ritorno del difensore Caldara, il calciatore arriva dal Milan in prestito per questa e la prossima stagione con riscatto a favore dei nerazzurri. Il Milan prende invece Kjaer.

SAMPDORIA – La Sampdoria ha chiesto l’arrivo in prestito dell’esterno Suso. Sono andati in scena incontri per provare a raggiungere un accordo fino al termine della stagione.

GENOA – Sorpresa anche in casa Genoa, il club rossoblu sarebbe deluso dal rendimento dei terzini ed avrebbe messo nel mirino il brasiliano del Siviglia Guilherme Araba, 22enne attualmente in prestito all’Atalanta.