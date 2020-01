Calciomercato, le trattative della notte: altro nome per l’Inter, duello Atalanta-Parma, sorpresa Fiorentina e Spal scatenata

Non si ferma il calciomercato, sono tante le notizie anche nella notte, ecco tutte le trattative svelate durante la trasmissione di Sky Sport ‘Speciale calciomercato’. Inter show, cena milanese tra Marotta ed il procuratore di Eriksen, mancano solo le distanze con il presidente del Tottenham, il club inglese chiede 20 milioni, i nerazzurri offrono 12 più bonus. Fatta anche per Ashley Young, domani mattina previsto lo scambio Spinazzola-Politano, in caso di fumata nera per il giallorosso l’ultimo nome è quello di Victor Moses, calciatore che Conte conosce bene. Il Milan non svende Piatek, fino al momento non è arrivata la giusta offerta, i rossoneri lavorano per Dani Olmo, calciatore della Dinamo Zagabria, lavori in corso per giugno, sempre nel mirino Under della Roma questa volta per gennaio. La Spal ha chiesto in prestito Esposito all’Inter, accordo con Bonifazi e Iago Falque, quest’ultimo non ha ancora dato l’ok. Il Genoa continua a spingere per De Maio, sorpresa della Roma che ha raggiunto l’accordo con Ibanez dell’Atalanta, Bologna beffato. Bjarnason va al Brescia. La Fiorentina cerca ancora una seconda punta, offerta alla Sampdoria da un milione di prestito e 8 di riscatto, sul calciatore anche il Sassuolo. Il Cagliari su Pjaca. Venerdì le visite mediche di Rahmani con il Napoli, il Lecce incontra domani la Fiorentina per Saponara. Parma e Atalanta su De La Vega, attaccante del Lanus.

