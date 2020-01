Calciomercato, le trattative di oggi – Brividi sul futuro di Ibrahimovic, mosse di Inter e Juventus

Calciomercato, le trattative di oggi – La stagione del Milan è svoltata. Il club rossonero è reduce da quattro risultati utili e tre vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Brescia grazia ad un ritrovato Rebic, adesso l’intenzione è quella di ritornare in corsa per la zona Europa. Un grande protagonista è stato Zlatan Ibrahimovic, magari non ha fatto la differenza dal punto di vista realizzativo ma come leadership ed esperienza non ha rivali, anche come tecnica il livello è rimasto altisssimo. Nel frattempo arrivano dichiarazioni preoccupanti per i tifosi da parte di Jennifer Wegerup, corrispondente in Italia per la SVT. (ECCO LE DICHIARAZIONI).

Genoa – Ad un passo la chiusura con il Lilla per il difensore centrale Soumaoro.

Inter – “Of course”: risponde così, in inglese, Christian Eriksen a chi gli chiede se sia felice del suo arrivo all’Inter. Sono di fatto le prime parole in nerazzurro del danese: una risposta veloce, ovviamente in inglese, prima di iniziare le visite mediche con l’Inter. Ad attenderlo al Coni, dove riceverà l’idoneità sportiva, un centinaio di tifosi. Per il danese, costato 20 milioni, pronto un contratto fino al 2024 da 10 milioni a stagione, bonus compresi. Inter e Flamengo sono vicinissime all’accordo per la cessione definitiva da parte del club nerazzurro di Gabigol. Dopo l’incontro avvenuto nella serata di ieri, l’appuntamento di oggi sancirà il passaggio definitivo dell’attaccante ai brasiliani in un’operazione che porterà nella cassa dell’Inter 18 milioni di euro.

Juventus – Il Borussia Dortmund fa sul serio per Emre Can. Come riporta la ‘Bild’ la trattativa con la Juventus sarebbe in fase avanzata. Non a caso il giocatore non ha preso parte alla trasferta di Napoli, anche se ufficialmente per un’influenza. In entrata è fatta per Enzo Barrenechea, giovane centrocampista proveniente dal Sion che in estate l’aveva acquistato dal Newell’s Old Boys, per caratteristiche il nuovo Bentancur. (TUTTE LE ALTRE TRATTATIVE).