Calciomercato, le trattative di oggi – Non solo le grandi, si muovono anche Cagliari, Fiorentina, Genoa e Sampdoria

Calciomercato, le trattative di oggi – Importanti novità sul fronte calciomercato. Nelle ultime ore rumors, ufficialità e idee. Manca poco più di una settimana alla chiusura della finestra invernale e le squadre tentano le ultime mosse. Le notizie dalla Serie A.

Atalanta – Dopo i colpi sulle fasce Czyborra e Bellanova, la Dea pensa anche ai difensori centrali. Nel mirino è finito il croato classe 2000 Bosko Sutalo, in forza all’Osijek.

Cagliari – Nell’agenda del ds Carli ci sono i nomi dei centrali Goldaniga (Genoa), Magnani (del Sassuolo, in prestito al Brescia) e Retsos (Bayer Leverkusen). (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

“Tu me ne ‘rubi’ uno per portarlo in Serie A? E io vengo nella tua città e me ne prendo un altro”. Pensieri sparsi di un dirigente del Tottenham, che a breve potrebbe perdere Eriksen in direzione Inter. I londinesi, ovviamente, hanno bisogno di un sostituto. Così come riporta il Daily Express, nel taccuino è finito proprio un giocatore che potrebbe provenire da Milano e che quindi compierebbe il percorso opposto. Non sponda Inter, però, ma Milan: il suo nome è Hakan Calhanoglu. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

FIORENTINA – Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, l’attaccante brasiliano Pedro Guilherme.

GENOA – Sebastian Eriksson è ufficialmente un calciatore del Genoa. Il club rossoblù comunica, in una nota, di aver acquisito dal Goteborg, a titolo definitivo, il centrocampista svedese classe 1989, è già andato in scena il primo allenamento. E’ fatta anche per l’arrivo dall’Atalanta del difensore Masiello.

SAMPDORIA – Il Napoli comunica “di aver ceduto Lorenzo Tonelli alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto”. Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno. (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO).