Calciomercato – L’Atalanta cerca un difensore, rivoluzione al Genoa: Zaza si accasa, le trattative in Serie B

Si è conclusa la diciottesima giornata di Serie A. Inter e Juventus continuano a viaggiare a braccetto in testa, la Lazio insegue e ha una partita da recuperare. Continua la crisi per Milan e Napoli. Nel frattempo le squadre si muovono sul fronte calciomercato. Tante notizie per la Serie A e la Serie B.

Atalanta – L’Atalanta è alla ricerca di un difensore. Il nuovo centrale prenderà il posto del partente Kjaer. Si valutano i nomi di Simakan dello Strasburgo, classe 2000 che piace molto, ma ha una valutazione elevata. Si ragiona anche su Filip Benkovic del Leicester, classe 97, croato. Le piste italiane portano a Bonifazi, del Torino (richiesto anche da Spal e Parma) e Caldara dal Milan (per lui sarebbe un ritorno).

Brescia – Definito l’arrivo di Simon Skrabb, centrocampista finlandese classe ’95 che giocava nel Norrkoping, in Svezia. Trequartista che può giocare anche da mezzala, arriva oggi in Italia.

Cagliari – Andranno via dalla Sardegna Pinna (prestito all’Empoli) e Mattiello (ritorno all’Atalanta). Si valutano alcuni nomi per la difesa: idee De Silvestri (in scadenza col Torino a giugno) e Cistana del Brescia.

Fiorentina – A centrocampo l’obiettivo numero uno è Duncan del Sassuolo. Valutazione del giocatore circa 15 milioni di euro. Pista parallela Meité del Torino. In difesa, invece, l’obiettivo numero uno resta Juan Jesus, in uscita dalla Roma.

Genoa – Solita rivoluzione di gennaio per il Grifone. A centrocampo piace Kurtic della Spal, su cui è forte anche l’interesse del Parma, mentre per la difesa interessa Bonifazi del Torino. Occhi puntati anche sull’esterno sinistro dell’Inter Dimarco. Trattativa avanzata con il Milan per Borini, che arriverebbe in prestito fino a fine stagione nonostante il contratto in scadenza a giugno. L’alternativa è Roger Martinez, attaccante colombiano ’94 del Club America, che ha offerte allettanti dalla MLS.

Lecce – Deiola è vicinissimo, altri obiettivi sono Saponara dal Genoa e Djidji dal Torino.

Milan – In Francia si parla di un assalto del Psg a Paquetà e Romagnoli. Pronta un’offerta monstre da 80 milioni di euro.

Sassuolo – I neroverdi cercano un attaccante. Affascina l’idea di un ritorno di Zaza. Viva anche la pista Caprari.

Spal – La squadra ferrarese è ad un passo dall’acquisto di Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina.

Torino – Con Zaza in partenza serve una punta. Superata la concorrenza del Bologna per Musa Barrow dell’Atalanta.

Le trattative in Serie B

Ascoli – Rivoluzione in casa marchigiana. Ninkovic tra Bari ed Herta Berlino. In entrata Diogo Pinto dal Benfica B. Vicino Sciaudone del Cosenza. Piacciono anche Sernicola, Mazzitelli e Firenze.

Benevento – Praticamente conclusa l’operazione Moncini con la Spal. Potrebbe salutare Massimo Coda. Su di lui c’è il Monza di Berlusconi.

Chievo – Veronesi alla ricerca di una punta esterna. I nomi sono due, entrambi di proprietà del Torino: Edera e Millico.

Crotone – Il primo rinforzo potrebbe essere Gerbo dall’Ascoli.

Empoli – Toscani scatenati. Ad un passo La Mantia dal Lecce. Sempre dai salentini potrebbe arrivare l’esterno basso Fiamozzi, mentre dal Napoli potrebbero trasferirsi in terra toscana Tutino e Ciciretti.

Juve Stabia – Molto vicino l’esterno destro Lorenzo Laverone.

Pisa – Praticamente fatta per l’arrivo di Danilo Soddimo dal Frosinone.

Trapani – Siciliani scatenati. In arrivo sette rinforzi. Fatta per Buongiorno, Coulibaly, Dalmonte e Pizzini, quest’ultimo dall’Independiente. A questi potrebbero aggiungersi Kupisz, Gyamfi e Laba.

Venezia – I lagunari cercano rinforzi in avanti. Il nome per il ruolo di attaccante è quello di Gaetano Monachello.