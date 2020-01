Calciomercato – Difensore per il Genoa e derby con la Sampdoria, centrocampisti per Juventus e Milan

Ultima settimana di calciomercato. Le squadre continuano a muoversi per mettere a segno i colpi last-minute. Affari in Serie A, Serie B e all’estero.

Genoa – Ad un passo la chiusura con il Lilla per il difensore centrale Soumaoro. Il portiere Radu vicino al trasferimento al Nizza.

Inter – “Of course”: risponde così, in inglese, Christian Eriksen a chi gli chiede se sia felice del suo arrivo all’Inter. Sono di fatto le prime parole in nerazzurro del danese: una risposta veloce, ovviamente in inglese, prima di iniziare le visite mediche con l’Inter. Ad attenderlo al Coni, dove riceverà l’idoneità sportiva, un centinaio di tifosi. Per il danese, costato 20 milioni, pronto un contratto fino al 2024 da 10 milioni a stagione, bonus compresi. Inter e Flamengo sono vicinissime all’accordo per la cessione definitiva da parte del club nerazzurro di Gabigol. Dopo l’incontro avvenuto nella serata di ieri, l’appuntamento di oggi sancirà il passaggio definitivo dell’attaccante ai brasiliani in un’operazione che porterà nella cassa dell’Inter 18 milioni di euro.

Juventus – Il Borussia Dortmund fa sul serio per Emre Can. Come riporta la ‘Bild’ la trattativa con la Juventus sarebbe in fase avanzata. Non a caso il giocatore non ha preso parte alla trasferta di Napoli, anche se ufficialmente per un’influenza. In entrata è fatta per Enzo Barrenechea, giovane centrocampista proveniente dal Sion che in estate l’aveva acquistato dal Newell’s Old Boys, per caratteristiche il nuovo Bentancur.

Milan – I rossoneri lavorano per due giovani centrocampisti. Il primo è Florentino del Benfica, prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Il secondo è Eduardo Camavinga, gioiellino francese del Rennes, sul quale ci sono gli occhi di mezza Europa.

Napoli – I partenopei insistono per Petagna. L’idea è quella di portare l’attaccante classe ’95 subito in Campania. Offerta alla Spal da 21 milioni di euro.

Roma – Carles Perez effettuerà domani le visite mediche. Lo riporta AS, che conferma quanto riportato dall’emittente Radio Onda Cero. Perez dovrebbe arrivare a Roma per 13 milioni di euro e senza opzione di ‘recompra’ da parte dei blaugrana.

Sampdoria – I blucerchiati lavorano in entrata e in uscita. Offerta del West Ham per Vieira: si parla di 20 milioni. Derby di mercato con il Genoa per Iago Falqué. Operazione per il futuro: preso Askildsen, centrocampista classe 2001 dello Stabaek.

Notizie da Serie B ed estero

Scambio Ascoli-Frosinone – La squadra ciociara ufficializza u n arrivo per rinforzare il reparto avanzato: si tratta di Matteo Ardemagni, che arriva a titolo definitivo dall’Ascoli. Percorso opposto per Marcello Trotta, che passa in bianconero con la formula del prestito.

Cremonese – La Cremonese lavora con il Verona per Crescenzi. Sul calciatore c’era un interesse del Livorno, ormai defilatosi.

Pisa – Vicinissimo ai toscani il difensore della Cremonese Antonio Caracciolo: arriverà in prestito con obbligo di riscatto.

Arsenal – I Gunners hanno richiesto James Rodriguez al Real Madrid. Il Real sarebbe anche disposto a cederlo a titolo definitivo per 40 milioni, ma l’Arsenal vuole un prestito con diritto di riscatto.

Manchester Utd – I Red Devils cercano una punta dopo l’infortunio di Rashford. Nel mirino Ighalo del Watford, attualmente in prestito in Cina, e Slimani, attaccante algerino ex Leicester in questa stagione al Monaco.