Calciomercato, le ultime su Juventus e Milan: attaccante per la Fiorentina, sorprese per Lazio e Brescia

Si sta giocando un’importante giornata di Serie A, ma l’attenzione è anche sul calciomercato che ha aperto da poco i battenti. Tante le squadre all’opera per acquisti e cessioni.

Juventus – “Dejan Kulusevski è un grande acquisto e abbiamo fatto un grande sforzo per accaparrarci questo giovane di grande avvenire” ha detto Fabio Paratici, Ceo della Juventus ai microfoni di Sky Sport. “E per il marcato di gennaio credo che finisca qui” aggiunge, confermando che Emre Can resta in bianconero. “Rimane con noi. E’ uno dei centrocampisti più ambiti. Ha delle opportunità lui e anche noi le abbiamo, ma credo che possa essere un giocatore importante per il nostro progetto” conclude Paratici.

Milan – “E’ un giocatore interessante, vedremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan”. Lo ha detto il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport a proposito del possibile arrivo dal Barcellona di Todibo. “Stiamo valutando tutte le possibilità – ha proseguito parlando nel pre-partita di Milan-Sampdoria – Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Servirebbe un difensore, ma fino al 31 gennaio c’è tempo”. Altra opzione è uno scambio con l’Atalanta tra Caldara e Kjaer. Intanto Rebic, oggetto misterioso in rossonero, è in procinto di tornare all’Eintracht Francoforte.

Lazio – La Lazio è piombata a sorpresa su Marco Pjaca. L’attaccante croato della Juventus piace molto al Cagliari e interessa anche a Parma e Verona. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo da parte di una di queste squadre.

Fiorentina – La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Il nome nuovo è quello di Andrea Pinamonti, in uscita dal Genoa e appetito anche dalla Spal. Salgono, però, le quotazioni di Cutrone. In Inghilterra si parla di accordo praticamente raggiunto.

Roma – La Roma è al lavoro per il riscatto di Smalling. La trattativa si è complicata per via delle ottime prestazioni del centrale inglese. I Red Devils chiedono più soldi, i giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa Under, che piace molto al Manchester United ed è valutato 40 milioni.

Sassuolo – I neroverdi cercheranno di risolvere la situazione relativa a Defrel. Il francese è alle prese con un infortunio, ma potrebbe accasarsi altrove. Spal e Sampdoria le più accreditate al suo acquisto.

Brescia – Le Rondinelle sono alla ricerca di profili interessanti per la linea arretrata. Incontro tra Cellino e Spinelli per il difensore del Livorno Bogdan. Sviluppi nelle prossime ore.

Movimenti in Serie B – Il Benevento è ad un passo da Moncini, attaccante della Spal. L’Empoli sta per chiudere per l’arrivo di Pinna dal Cagliari. Due importanti club esteri, invece, su Ninkovic dell’Ascoli. Si tratta dei tedeschi dell’Herta Berlino e degli emiri dell’Al Wasl.