Calciomercato, la raffica della notte – Svolta Politano, Atalanta inarrestabile. Difensori per Genoa e Bologna

Non si ferma il calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale calciomercato – L’originale’ di Sky Sport.

Accordo di massima tra Napoli e Inter per Matteo Politano. Clamorosa svolta dopo lo scambio incredibilmente saltato con Spinazzola e la Roma. Intesa sulla base di 25 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Ora serve l’ok del giocatore che ha più volte detto di voler andare alla Roma.

Christian Eriksen oggi ha incontrato i vertici societari del Tottenham e ha ribadito di voler andare subito all’Inter. Si lavora per definire l’accordo nei prossimi giorni. “Eriksen? Sapete più voi che io. E’ un buon giocatore, ma oggi è ancora del Tottenham. Aspettiamo fiduciosi”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, intercettato dai microfoni di Sky Sport all’uscita da un ristorante nel centro di Milano. Proposto Chong, in scadenza con il Manchester Utd. Potrebbe essere tesserato e girato in prestito al Jiangsu Suning. In uscita Lazaro, più Lipsia di Newcastle.

L’Atalanta non si ferma a Czyborra. In arrivo l’ex Milan Bellanova, altro terzino. Si trasferisce dal Bordeaux in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni. In uscita Arana, c’è l’Atletico Mineiro.

Masiello va al Genoa. Salta il trasferimento alla Sampdoria. Il difensore dell’Atalanta torna in rossoblu per 2,5 milioni.

L’ultima idea della Fiorentina è Rolando Mandragora. Trattativa difficile con l’Udinese.

La prima scelta del Parma per l’attacco è Sebastiano Esposito. Non mancano le alternative: Matri e Sanabria.

Ibanez è un nuovo giocatore della Roma. Visite mediche in giornata per il difensore in arrivo dall’Atalanta.

Al Bologna è stato proposto il difensore centrale austriaco del Bayer Leverkusen Dragovic. I felsinei stanno valutando.

In Serie B, Cavion piace al Perugia. Renzetti vicino al Chievo. Odjer va al Trapani.