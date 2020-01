Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo undici del Lecce, Barcellona e Chelsea fanno spesa in Italia

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Il nuovo undici del Lecce – Il Lecce non sta attraversando un buon momento almeno dal punto di vista dei risultati ma al momento sarebbe comunque salvo. La vittoria ormai manca da nove giornate ma le prestazioni sono state comunque buone con la squadra che ha raccolto meno di quanto seminato. L’obiettivo permanenza è ancora alla portata, in particolar modo saranno fondamentali le prossime due partite rispettivamente contro Verona e Torino. Le prossime gare non possono essere fallite per evitare di compromettere la stagione, la dirigenza sta lavorando con insistenza per rinforzare la rosa per la seconda parte di stagione. E’ fatta per due colpi di grande spessore, si tratta del centrocampista Acquah (LA GALLERY CON LA NUOVA FORMAZIONE)

Barcellona su un difensore – Insieme alla Lazio, ha il merito di star rendendo ancora aperto e competitivo il campionato di Serie A, che avrebbe rischiato – a questo punto della stagione – di essere già nettamente appannaggio della Juve, come capitato negli ultimi anni. Tanti meriti per il cammino dell’Inter sono da attribuire al tecnico, Antonio Conte, capace di far rendere al meglio alcuni calciatori. Tra questi Lautaro Martinez, che con Lukaku sta formando una coppia davvero temibile. Rivelazione, invece, è il giovane difensore Bastoni, col tempo in grado di sopravanzare un ‘big’ come Godin nelle gerarchie di formazione. Cosa c’entra, direte voi? C’è il Barcellona di mezzo. Che non ha mai fatto modo di nascondere l’interesse verso l’argentino. Ma la società catalana, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, avrebbe bussato alla porta di un altro calciatore nerazzurro, e anche un po’ a sorpresa. Perché? Perché si tratta, appunto, proprio di Bastoni. Lo stesso giornale iberico, tuttavia, specifica come sia difficile sbloccare una di queste due situazioni a breve.

Chelsea su Gosens – Il Chelsea piomba su Gosens, il miglior terzino del campionato fino a questo momento anche in termini realizzativi. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, valutazioni dal club nerazzurro.