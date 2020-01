Piccoli campioni crescono: a 11 anni carica la squadra negli spogliatoi, i compagni piangono per lui [VIDEO]

Nel calcio, così come nella vita, è pieno di gente con delle qualità. Le chiamano doti naturali. C’è chi ne ha poche, chi una sola, chi tante. C’è chi, focalizzandoci sul calcio, è più bravo nei passaggi, chi nei dribbling, chi nel colpo di testa. E chi, la dote più importante, è un leader. Ma in questo caso il discorso torna ad allargarsi oltre i confini del calcio e dello sport in generale. Il leader è un trascinatore, è colui che sa guidare un gruppo, con personalità, coraggio, onestà, che si fa seguire dai compagni. Questa dote, come tutte le altre – lo ribadiamo – è naturale. O ce l’hai o non ce l’hai. Ma se ce l’hai, ce l’hai da sempre. Da piccolo, dalla nascita, e poi la affini.

Se ce l’hai, dunque, ce l’hai anche a 11 anni. A maggior ragione se ti chiami Luciano Nievas, hai appunto 11 anni e sei il capitano di una squadra cilena. Da qualche ora sta circolando sul web un video che ritrae appunto Luciano nel momento in cui, prima di una finale, parla alla sua squadra. Il classico discorso motivazionale ‘da spogliatoio’. Quello che fanno i grandi. Ma lui, anche se ha 11 anni, forse è già grande. La carica con cui guarda negli occhi i compagni sembra proprio quella dei più grandi campioni dello sport prima della partita della vita. Forza, coraggio, personalità. E qualche compagno piange. Piange per il suo capitano, spinto dalla forza di un piccolo campione. Che, però, di piccolo ha solo l’età, perché è già grande. Di seguito il VIDEO.