Caso al Parma, D’Aversa: “Gervinho non si fa vedere, vuole andare via”

Ore calde di calciomercato, attivissimo il Parma che prova a concludere le ultime trattative. Sono arrivate importanti indicazioni in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore D’Aversa che si è soffermato soprattutto su Gervinho, vicino all’Al-Sadd. “Gervinho? Non è convocato perché negli ultimi tre allenamenti non si è presentato. Mi aveva parlato, quattro giorni fa, di questa possibilità, credo che sia stato venduto. Per me era un giocatore importante, ma è più importante il gruppo a disposizione. Grassi verrà con noi, mi ha dato la disponibilità anche se in settimana si è allenato poco per via di un virus. Cornelius ha avuto un problemino e ha terminato l’allenamento in anticipo: mi auguro domani di averlo a disposizione”.