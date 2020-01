La clamorosa rivelazione di Cassano: “Potevo finire alla Juventus, vi spiego come andò”

Intervistato da Roma TV, Antonio Cassano ha rivelato un clamoroso retroscena relativo al suo trasferimento dal Bari ai giallorossi: “Dovevo andare alla Juventus, avevo appuntamento ad Avellino con Moggi e il mio procuratore. Quando è arrivato, mi disse che l’aveva chiamato Baldini, era molto interessato e volle farmi parlare con Capello. Allora il mio idolo era Totti. Dissi di far aspettare Moggi ad Avellino. Noi saremo andati alla Roma”.

Cassano idolatrava Totti: “Ho parlato con Capello e gli ho detto che ero felice. Lo dissi soltanto perché andavo a giocare col Pupo. Per quattro mesi mi fece vivere in casa sua, con i suoi genitori. E’ stato fondamentale nella mia crescita. Senza Totti come punto di riferimento avrei fatto più fatica”.