Catania, nasce la cordata pronta a rilevare i siciliani: tutti i dettagli

E’ nata la cordata pronta a rilevare e a far rinascere il Calcio Catania. Alle 10.30, a quanto apprende l’Adnkronos, in uno studio notarile del capoluogo etneo, si è tenuto a battesimo quello che ha preso il nome di Comitato Catania Calcio, ovvero il gruppo di una ventina di imprenditori siciliani e non pronto ad acquisire le quote della società calcistica e di Torre del Grifo. A presiedere il comitato un nome d’eccellenza dello sport catanese, l’attuale segretario nazionale della Fidal Fabio Pagliara. Vice presidente il commercialista Antonio Paladino, tesoriere Girolamo Di Fazio. Molto conosciuto agli sportivi catanesi anche il nome del segretario della cordata, l’ex tecnico del Catania nonché responsabile del settore giovanile, Maurizio Pellegrino. Ancora top secret, invece, i nomi dei 20 imprenditori che hanno deciso di investire tempo, ma soprattutto denaro per salvare e rilanciare il Catania.