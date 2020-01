Cessione Catania, novità importanti sul futuro del club siciliano

CESSIONE CATANIA – Stagione veramente brutta in casa Catania, il club siciliano è lontanissimo dalla vetta del campionato di Serie C ed anche i playoff sono a rischio, nel frattempo arrivano importanti novità dal punto di vista societario. Il Comitato promotore ha fatto sapere che a gestire il tutto saranno lo studio Paladino e lo studio Castelli, tramite una delega. “I prossimi passi del Comitato saranno, quindi, contattare la societa’ calcio Catania nei modi previsti quando si imbastisce una proposta di trattativa e avviare tutte le procedure previste dalla Legge per ottenere le necessarie attestazioni”, si legge nella nota. “Ecco perche’, per rispetto nei confronti di tutte le parti coinvolte e della citta’, in questa fase il Comitato sara’ rappresentato esclusivamente dallo studio Paladino e dallo studio Castelli – specifica il Comitato nella nota a firma Futura Production -. Terminato il loro compito, se, cosi’ come ci si augura, tutto sara’ andato per il meglio, sara’ la volta delle componenti, alle quali sara’ affidato l’aspetto prettamente sportivo, dire la loro”.