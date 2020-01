Che fine ha fatto Jackson Martinez? Fu ad un passo dal Milan, ora canta da…Dio

Vi ricordate di Jackson Martinez? L’attaccante colombiano gonfiava le reti europee fino a qualche stagione fa con la maglia del Porto. Nel 2015 fu ad un passo dal Milan, poi il suo arrivo sfumò. Alla fine si accasò all’Atletico Madrid dove ebbe poca fortuna. Da dimenticare anche l’esperienza con il Guangzhou Evergrande, in Cina. Un po’ meglio è andata con la Portimonense, club portoghese con il quale ha rinnovato per un’altra stagione. Peccato che il suo score nell’annata attuale della Primeira Liga reciti 11 presenze e 0 gol.

Una delle grandi passioni di Jackson Martinez è sempre stata la musica. Nel settembre del 2018 pubblicò il suo primo album, interamente dedicato a Dio. Il titolo è “No temeré” (“Non avrò paura”) e contiene sette brani a tema religioso. Ora ha deciso di tentare il bis lanciando il suo nuovo singolo: “Esperar en ti“. Insomma, Martinez è passato dal Diavolo (il Milan) a Dio. Per quanto riguarda la sua carriera da calciatore dovrà sperare come recita il titolo della sua ultima fatica. Chi, se non lui, deve avere fede e augurarsi che Dio lo assista?