Come cambia la Champions League: 4 gare in più e doppio girone [DETTAGLI]

La Champions League è una delle competizioni più importanti legate al mondo del calcio, nel dettaglio sono tante le squadre in lotta per vincere la competizione, Napoli e Juventus sono rimaste le due squadre in corsa per questa stagione. Nel frattempo si sta pensando di riformare la competizione, nelle utlime ore importanti aggiornamenti. L’intenzione sarebbe quella di aggiungere quattro ulteriori gare nella singola stagione, secondo quanto riporta il Times le novità dovrebbero entrare in vigore dalla stagione 2024, al momento manca solo l’accordo sul format tra i leader del calcio europeo, si pensa ad una modifica della fase a gironi, otto gruppi da sei squadre, invece degli attuali otto gruppi da quattro squadre ciascuno oppure reintrodurre una seconda fase a gironi, in cui gli otto club che raggiungono i quarti di finale vengano suddivisi in due gironi, dai quali uscirebbero le prime quattro classificate che giocherebbero così le finali. Una notizia veramente storica che potrebbe trovare conferma a breve.