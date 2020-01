La confessione shock dell’attaccante: “ho perso 800.000 euro in 5 mesi con le scommesse” [NOME e DETTAGLI]

Una confessione shock sul mondo del calcio e che riguarda l’attaccante Wayne Rooney, il calciatore in un’intervista ha confermato i problemi di ludopatia. Quando giocava al Manchester United, Rooney guadagnava 350.000 euro a settimana poi ha perso tanti soldi con le scommesse online: 800.000 euro in appena 5 mesi, adesso il calciatore sembra essere uscito dal tunnel. Precedente anche nel 2008 quando aveva perso circa 75.000 euro in 2 ore in un casinò. Rooney è intervenuto nella campagna di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo “Stay In Contol” di 32Red rivelando la sua storia: “Ero un ragazzo giovane che aveva appena guadagnato un sacco di soldi. Quando sei in trasferta col Manchester United devi restare in hotel. Poi con l’Inghilterra eri bloccato dai 7 ai 10 giorni. Ti annoi e devi fare qualcosa. All’epoca il gioco d’azzardo era uno dei miei passatempi. Era facile piazzare scommesse per telefono. Non mi sembravano soldi veri. Non era come andare in un negozio di scommesse dove è impossibile investire oltre un certo limite. All’inizio ho vinto e ho pensato di poter fare denaro facilmente. Poi il vizio del gioco mi ha risucchiato e ho perso tutto. Ho provato a riconquistare i miei soldi, ma le perdite subite mi hanno condizionato quando sono sceso in campo. Ho smesso di giocare. Ho imparato dai miei errori”.