Consigli fantacalcio 22ª giornata, chi schierare e chi evitare: ‘blocco’ Juventus e Atalanta, a rischio il Napoli

Consigli fantacalcio – Si gioca la 22ª giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con la sfida tra Bologna e Brescia, alle 18 in campo due sorprese come Cagliari e Parma, in serata la Roma dovrà vedersela sul campo dell’insidioso Sassuolo. Domenica di grande spettacolo, nel lunch match la Juventus alla ricerca del riscatto contro la Fiorentina. La ‘corazzata’ Atalanta affronta davanti al pubblico amico il Genoa, stesso discorso per la Lazio contro la Spal ed il Milan contro il Verona. Il Torino non può permettersi passi falsi per evitare la crisi, partita a Verona. Nel posticipo serale l’interessanta gara tra Udinese e Inter con la squadra di Antonio Conte intenzionata a tornare al successo. Lunedì l’ultimo match tra la Sampdoria e Napoli, sfida chiave per gli obiettivi di entrambe.

Consigli fantacalcio 22ª giornata, chi schierare e chi evitare

BOLOGNA-BRESCIA – Orsolini sta attraversando un momento entusiasmante e deve essere schierato obbligatoriamente, si prevede una partita difficile invece per Donnarumma.

CAGLIARI-PARMA – Bisogna puntare assolutamente su calciatori come Nainggolan, Simeone e Joao Pedro, qualche problema di formazione invece per il Parma soprattutto in attacco.

SASSUOLO-ROMA – Edin Dzeko è sempre una certezza non solo per il lavoro svolto ma anche in fase realizzativa, partita insidiosa invece per il centrocampo neroverde che può soffrire la mediana della Roma.

JUVENTUS-FIORENTINA – Sia Cristiano Ronaldo che Dybala possono spaccare la partita, da escludere dalla formazione Cutrone o Vlahovic.

MILAN-VERONA – Ibrahimovic può garantire ancora una volta bonus sia in termini di assist e che gol, Borini è un ex e può soffrire il ritorno a San Siro.

LAZIO-SPAL – Come non schierare il capocannoniere Immobile? Partita complicata per Floccari che dovrà sostituire uno come Petagna.

ATALANTA-GENOA – Gosens, Ilicic e Gomez sono i calciatori più in forma, l’attacco del Genoa per il momento non convince ma è soprattutto la difesa a rischiare.

LECCE-TORINO – Belotti può tornare al gol, in grande difficoltà invece il centrocampo del Lecce.

UDINESE-INTER- Lukaku adesso deve prendersi sulle spalle l’Inter considerando la squalifica di Lautaro Martinez, fiducia anche in De Paul. Problemi per la difesa dell’Udinese.

SAMPDORIA-NAPOLI – Zielinski è sempre pericoloso in fase di inserimento ed in trasferta può fare la differenza, Quagliarella deve trascinare la Samp in queste partite.