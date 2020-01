Coppa Italia: ecco date e programma delle semifinali [DETTAGLI]

La Coppa Italia è entrata nella fase decisiva, sono in arrivo importanti indicazioni con le big in corsa per la vittoria del trofeo. Ecco la situazione nel dettaglio. La Lega di A ha comunicato date e orari delle semifinali di Coppa Italia. Inter e Napoli si affronterano nel match d’andata a San Siro il 12 febbraio alle 20.45, ritorno al San Paolo giovedì 5 marzo allo stesso orario. La semifinale fra Milan e Juventus, invece, si giocherà prima a San Siro il 13 febbraio e poi all’Allianz Stadium il 4 marzo, entrambe le sfide alle 20.45. Due semifinali in grado di regalare spettacolo, le favorite sono ovviamente Juventus e Inter mentre Milan e Napoli non hanno intenzione di essere delle vittime sacrificali e si preparano a regalare battaglia.