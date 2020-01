Coppa Italia – Impresa della Fiorentina, boom Cutrone: l’Atalanta saluta la competizione, le pagelle di CalcioWeb

Impresa della Fiorentina che ha eliminato l’Atalanta e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, la squadra di Gasperini adesso potrà concentrarsi su campionato e Champions League, adesso il club viola affronterà l’Inter a San Siro il prossimo 29 gennaio. La squadra di Iachini supera 2-1 al ‘Franchi’ l’Atalanta grazie ai gol di Cutrone all’11’ e Lirola all’84’; momentaneo pareggio nerazzurro con Ilicic al 67′. Gigliati in 10 dal 70′ per l’espulsione del capitano Pezzella. Il vantaggio dei gigliati all’11° a opera del neo acquisto Cutrone, che concretizza un cross da sinistra di Dalbert. Il meritato pareggio dell’Atalanta a metà ripresa quando Malinovski offre al subentrato Ilicic un pallone solo da spingere in rete. Pezzella, già ammonito, riceve il secondo giallo per simulazione e viene espulso, a 6′ dalla fine la rete decisiva di Lirola lanciato in solitaria da un ottimo assist di Pulgar.

FIORENTINA-ATALANTA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 5.5, Ceccherini 6.5; Lirola 8, Benassi 6.5, Pulgar 6, Castrovilli 6.5, Dalbert 6.5; Vlahovic 5.5 (43′ st. Chiesa sv), Cutrone 7.5 (28′ st. Caceres 6). In panchina: Dragowski, Brancolini, Ranieri, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Terzic, Montiel. Allenatore: Iachini 6.5

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 6, Caldara 6 (32’st Palomino sv), Masiello 5.5 (12’st. P.Gomez 6); Hateboer 6, De Roon 5.5, Freuler 5.5 (1′ st Ilicic 6.5), Gosens 6; Pasalic 5, Malinovskyi 6; Muriel 5.5 In panchina: Sportiello, Rossi, Toloi, Heidenreich, Da Riva, Traore, Colley, Zapata. Allenatore: Gasperini 6 ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 5.5 RETI: 11′ pt Cutrone, 22′ st. Ilicic, 38′ st. Lirola

NOTE: spettatori 13.395 per un incasso di 84.789 euro. Espulso: al 25′ st. Pezzella per doppia ammonizione. Ammoniti: Caldara, Djimsiti, Pezzella, Iachini e Dalbert. Angoli: 5-5. Recupero: 2′; 3′