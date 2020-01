Cosenza, ecco il progetto del nuovo “San Vito Marulla”: stadio futuristico e all’avanguardia [FOTO]

Non solo le grandi del nostro calcio, ma anche le piccole che magari – pure grazie a queste idee – sognano un futuro importante. Sempre più società, e per fortuna diremmo noi, stanno iniziando a pensare alle proprie strutture per regalarsi un futuro radioso e per tornare a regalare al calcio italiano un appeal che manca da ormai qualche anno.

Qualche settimana fa parlammo del Potenza. Ma c’è anche un’altra società del Sud Italia che ha presentato il suo progetto per uno stadio nuovo, futuristico e all’avanguardia. Stiamo parlando del Cosenza. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Occhiuto, già da un po’ di tempo ha in mente di regalare una struttura importante al principale club calcistico della città, che milita attualmente in Serie B.

Ed è proprio lo stesso sindaco a presentare il progetto, con un post su Facebook molto eloquente e corredato da diverse foto. “Questo – scrive – è il progetto già affidato del nuovo Stadio San Vito Marulla inglobato nella “Città dello Sport”, opere a cui tengo molto. Purtroppo non siamo riusciti ancora a far partire i lavori, nonostante l’immutata disponibilità dell’Istituto del Credito Sportivo, perché il fondo immobiliare Invimit ha rallentato le approvazioni del finanziamento a causa del rinnovo del management. Noi proveremo ad andare avanti, ma non so ormai se riusciremo ad avviare e completare le opere prima della fine del mio mandato. È strategica e rilevante per una città l’ideazione e poi la progettazione di nuove opere pubbliche, ma è molto più importante la concreta realizzazione. Molti “pensano”, ma pochi realizzano. Noi in questi anni ci siamo contraddistinti per la politica “del fare”, cioè per la concreta realizzazione di progetti tra cui alcuni concepiti anche da altri. Abbiamo realizzato ben 400 milioni di opere pubbliche. Spero che chi verrà dopo di noi abbia la volontà e la capacità di continuare su questa strada”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del progetto del nuovo stadio.