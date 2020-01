“L’Atalanta dovrebbe essere esclusa dalla Serie A, servono provvedimenti nei confronti di Percassi”, l’editoriale ironico di Criscitiello

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha confermato il momento entusiasmante da parte dell’Atalanta, la squadra di Gasperini sta disputando una stagione impressionante e quando è in giornata particolarmente di grazia riesce a rifilare 4-5 gol agli avversari. Addirittura 7 al Torino, nelle ultime ore non sono mancate le polemiche, nel mirino è finito l’atteggiamento dell’Atalanta che secondo alcuni avrebbe ‘infierito’ troppo. Ecco l’opinione del giornalista Michele Criscitiello nel suo editoriale. “In Lega Calcio dovrebbero prendere seri provvedimenti nei confronti della famiglia Percassi. L’Atalanta dovrebbe essere esclusa dalla serie A. Al massimo fatela giocare in Bundesliga. Come si azzardano quei ragazzini a mandare in crisi tutte società gloriose come Torino, Udinese, Milan e tante altre. Chi gioca contro l’Atalanta deve dichiarare, anticipatamente, lo stato di crisi. Umiliazioni storiche che resteranno nel tempo. 7-0, 7-1, 5-0. Cose non all’italiana, i professori dei salottini chiedono che si fermi. Fermarsi cosa? Scusate. L’Atalanta sta onorando il campionato e, se può farne dieci, li deve fare tutti e dieci. Per rispetto dei propri tifosi e degli avversari. E in Lega dovranno dire solo grazie a questa squadra che ha realizzato 57 gol in 21 giornate ed è agli ottavi di Champions League. Ma siamo impazziti? Gasperini si dia una regolata altrimenti sarà espulso come gli arruolati all’Isis. Scherzi a parte. Complimenti e avanti così perché questi sono gli spot migliori per il nostro campionato. Finalmente ci divertiamo, riempiamo gli stadi, abbiamo una anti Juve che sta crescendo e vediamo raffiche di gol”.