Il Genoa lo vende e Criscito sbotta: “Che mondo di merda!” [FOTO e DETTAGLI]

Domenico Criscito non le manda a dire. Il capitano del Genoa si è sfogato sui social con un post che non lascia spazio ad interpretazioni. Il difensore del Grifone si è innervosito per le voci insistenti di un suo passaggio alla Fiorentina. Nelle scorse ore, infatti, la Viola ha chiuso per un altro genoano: Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano si trasferirà in Toscana in estate (è fermo per infortunio, ndr).

Proprio durante la trattativa per Kouamé si sarebbe parlato anche di Criscito. Un’operazione che non solo ha infastidito i tifosi del Genoa, stanchi delle cessioni a gennaio e del mercato in entrata non all’altezza, ma anche il diretto interessato. “Che mondo di merda!!!!!”, ha scritto Criscito su una storia Instagram. Da quanto trapela i rossoblu avrebbero dato l’assenso alla cessione del calciatore, mentre Criscito non avrebbe detto sì alla Fiorentina poiché vorrebbe chiudere la carriera in Liguria, come dimostra il suo ritorno in Italia dopo tanti anni. Resta ora da capire cosa succederà nelle ultime ore di mercato. In basso il POST.