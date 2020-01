Roma, De Rossi ultrà in curva: “alla mamma del laziale… je piace er sesso orale” [VIDEO]

Che Daniele De Rossi sia sempre stato romanista non c’erano dubbi. Lo aveva annunciato nella sua conferenza di addio: “Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma”. E, in effetti, così è stato. Sta facendo il giro del web il video postato dalla moglie dell’ex capitano giallorosso, Sarah Felberbaum, in cui si vede l’attrice, eccezionalmente nelle vesti di truccatrice, all’opera per camuffare De Rossi in vista del derby contro la Lazio. Travestimento che ha funzionato alla grande visto che l’ormai ex calciatore ha potuto assistere alla gara di domenica scorsa in tutta tranquillità.

De Rossi ha potuto riprovare il brivido di andare in Curva Sud e tifare come un normale ultrà. Il video del travestimento è stato pubblicato su Instagram, mentre sui social c’è il filmato in cui De Rossi canta cori contro i tifosi della Lazio. Ci troviamo in Curva Sud, nel bel mezzo del tifo più caldo giallorosso e si levano i soliti cori da stadio, alcuni di incoraggiamento e sano tifo, altri beceri ma di sano sfottò. Quei cori che almeno una volta nella vita ognuno di noi ha intonato allo stadio. Nello specifico dagli spalti si leva un coro sulle mamme dei laziali e De Rossi canta: “alla mamma del laziale… je piace er sesso orale”. In basso il VIDEO.