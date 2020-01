De Rossi lascia il calcio, motivi personali alla base della scelta: la conferenza

“La mia decisione è definitiva, lascio il Boca Juniors e smetto di giocare a calcio. E’ una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile”. Sono le parole di Daniele De Rossi che annuncia il suo addio al Boca Juniors e al calcio tramite una conferenza stampa in Argentina. “Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva. Lascio perché la mia famiglia mi manca e anche io manco tanto a loro”, ha aggiunto il centrocampista. “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio in Italia. Lascio una parte del mio cuore al Boca. Farò parte del Boca per sempre”.

“Non ci sono problemi di salute nella mia famiglia, non ci sono malattie ma ho la necessita’ di stare con mia figlia e con la mia famiglia. Avevo preso la decisione di ritirarmi prima ancora di cominciare la preparazione pre-campionato. Mi dispiace, spero di essere stato importante per aprire una nuova direzione per i giocatori europei”.

“Mia figlia maggiore è rimasta in Italia e una ragazza che sta crescendo ha bisogno di suo padre vicino: mi manca troppo e io manco a lei. E’ solo questa la ragione”.

“Il Futuro? Farò l’allenatore, la mia strada è segnata”.