De Rossi si traveste e va a vedere Roma-Lazio in Curva Sud, l’ex capitano giallorosso è irriconoscibile [VIDEO]

Può Daniele De Rossi andare ad assistere al derby tra Roma e Lazio senza essere assalito dai tifosi? No, direte voi. E invece è successo. Come? Semplice. L’ex capitano giallorosso ha ingaggiato una truccatrice e si è travestito ad hoc per assistere alla partita in incognito. Neo sul naso, occhiali, cappello, sciarpa e capelli biondi lunghi. E così Daniele De Rossi ha potuto godersi il derby insieme all’amico e attore Valerio Mastandrea come un qualunque tifoso.

A svelare quanto successo domenica scorsa è stata la moglie di De Rossi, Sarah Felberbaum, che attraverso un video postato su Instagram ha fatto impazzire il web. “Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby. Abbiamo perso un pomeriggio intero -scrive la signora De Rossi-, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)”. Il video è stato visto da oltre 125.000 persone, numero in costante aggiornamento. Daniele De Rossi lo aveva annunciato nella sua conferenza di addio: “Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma”.