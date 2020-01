Denis Suarez attacca ferocemente un quotidiano: “siete riprovevoli, mostrate rispetto”, gli incredibili motivi

Un’incredibile polemica scoppiata sui social tra Denis Suarez, calciatore spagnolo del Celta Vigo, e il Daily Mail, quotidiano inglese. Il centrocampista non ha lasciato grandi ricordi in terra britannica. Parentesi anonima con la maglia dell’Arsenal. Ma i tabloid non si sono dimenticati di Denis Suarez. Vittima dei ladri, l’ex azulgrana ha risposto al titolo del Daily Mail, non proprio professionale e sensibile nell’occasione. “La casa di Denis Suarez, flop dell’Arsenal, è stata presa d’assalto dai ladri… che hanno deciso di non prendere nulla, in quanto non c’è nulla che valga la pena rubare!”. Questo il titolo scelto dal quotidiano inglese. Non si è fatta attendere la risposta stizzita del calciatore: “Che razza di giornalismo siete? Riprovevole. Mostrate un po’ di rispetto”.