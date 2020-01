Dramma nel mondo del calcio italiano, calciatore si accascia in campo: è in gravi condizioni [NOMI e DETTAGLI]

Dramma nel mondo del calcio italiano nelle ultime ore, nel dettaglio paura in campo per un malore che ha colpito un calciatore. Mirko Pellizzer, giocatore della Telemar San Paolo Ariston di 25 anni si è sentito male durante l’allenamento, il giovane è stato immediatamente traportato in ospedale di Vicenza, il San Bortolo e le sue condizioni sarebbero gravissime. Il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra lamentando un fortissimo mal di testa e poco dopo ha perso i sensi. Mirko è stato subito soccorso dai compagni e successivamente trasportato in ospedale, sono ore di ansia per le condizioni del calciatore. Nel frattempo la partita di domenica 26, fra Telemar e Junior Monticello è stata riviata, gli avversari hanno dimostrato tutta la vicinanza dopo l’episodio che ha sconvolto veramente tutti.