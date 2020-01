Dybala: “Sono stato vicino ad andare via, era nei pensieri della Juve”. E sul futuro spaventa i tifosi…

Diciamo che si sapeva, ma lui non lo aveva mai confessato. L’importante è che adesso sia felice, anche se sul futuro rimane criptico. Come riporta TuttoSport, è avvenuto l’incontro tra la Paulo Dybala e tantissimi bambini accorsi al Megastore dell’Allianz Stadium.

Tradimento? No, sogno: “Vorrei rivedere Sarri sulla panchina del Napoli”

Durante questo incontro, anche qualche passaggio sul passato: “Sono stati vicino ad andare via. Era nei pensieri della società, lo so. Abbiamo aspettato fino all’ultimo minuto. Ho due anni di contratto, non è poco ma neanche molto. Vedremo quali sono i piani della società, se ritengono che io possa partire nel prossimo mercato o se vogliono che rimanga. E’ difficile saperlo perché le cose cambiano in un secondo”.

“Ora sono qui, in un club che mi ha trattato bene e dove mi sento felice. L’arrivo di Sarri mi ha aiutato: voleva che restassi e questo mi ha dato forza nei momenti di incertezza. Senza la palla mi annoio e sono fortunato a giocare in una squadra che cerca il possesso. L’idea di Sarri aiuta tanti giocatori. Difensivamente è meccanizzata, ma con la palla, vicino alla porta, si può improvvisare”.