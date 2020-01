Erjona Sulejmani, la confessione: “Omosessualità nel calcio? Ci sono tanti casi…”

Erjona Sulejmani è conosciuta, in ambito calcistico, per essere stata la fidanzata (adesso ex) del calciatore albanese Blerim Dzemaili. Molto attiva sui social, l’imprenditrice immobiliare è intervenuta nell’ultima puntata di Rivelo, parlando anche di un tema di cui si parla da tempo: l’omosessualità nel calcio.

“Non vedo – afferma – perché questo tabù dell’omosessualità oggi sia un argomento così duro. Mi riferisco al calcio e in generale. Se ne sentono di tutti i colori… Io dico ‘che ti cambia se giochi a calcio con uno che esce fuori e ha la moglie, la fidanzata… o il fidanzato?’. Nel calcio ci sono tanti casi…”.

La donna parla anche della relazione con Dzemaili: “Ho conosciuto mio marito quando ho vinto la fascia di Miss Eleganza in Albania… Quando mi ha confessato di essere un calciatore gli ho detto ‘per carità, alla larga, non voglio avere a che fare con te’. Oggi, che sono una donna libera e felicemente single, mi rendo conto di quanto sia dura la vita da ‘wag’… Lasci da parte la tua vita per seguire la vita di un altro… cambi continuamente città, paese… non puoi avere un lavoro fisso in un luogo. Gli voglio bene, è il padre di mio figlio, lo rispetterò sempre per il ruolo che copre. Gli auguro di realizzarsi in quello che desidera. Però non lo amo più”.