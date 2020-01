L’esordio in Serie A di Paolo Maldini: quella frase di Liedholm entrata nella storia

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica Accadde oggi, è una giornata importante per Paolo Maldini, ex calciatore del Milan considerato come uno dei migliori difensori della storia in Italia e non solo: era il 20 gennaio 1985 in occasione di Udinese-Milan. L’ingresso in campo avvenne a sorpresa: nel secondo tempo Sergio Battistini si fece male, il tecnico Nils Liedholm chiamò Maldini: “Ricordati che il calcio e’ un gioco, vai in campo e divertiti”, gli disse. La partita fini’ 1-1 e semrpe l’allenatore pronostico’: “Questo ragazzo ha un grande avvenire”. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale. Nella sua personale bacheca ci sono 5 Coppe dei Campioni, 7 Scudetti, 3 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe europee e altrettante Supercoppe italiane e una Coppa Italia, detiene con Gianluigi Buffon, il record di presenze in serie A (647) ed è primo nella classifica di presenze con la maglia del Milan: 902. E’ secondo solo a Fabio Cannavaro per numero di partite giocate con l’Italia, in totale 126.

Non molto fortunata la carriera con la maglia dell’Italia, con cui ha collezionato un terzo e un secondo posto ai Mondiali e un secondo posto agli Europei, senza riuscire a vincere, si è ritirato dal calcio giocato nel 2009. nel giorno del suo addio ci fu la contestazione di una parte dei tifosi del Milan. Poi è diventato dirigente del Milan.