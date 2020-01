Fidanzata Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez sbarca a… Sanremo

FIDANZATA CRISTIANO RONALDO – Cristiano Ronaldo sta attraversando un momento fantastico, dopo un periodo di appannamento con alcune prestazioni non all’altezza il portoghese ha cambiato passo ed è diventato sempre più decisivo con gol e grandi prestazioni. Nel frattempo arrivano soddisfazioni personali anche per Georgina Rodriguez, fidanzata del calciatore. La compagna del fuoriclasse della Juventus sarà infatti a Sanremo in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio e nel dettaglio sarà una delle dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Presenti anche la modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e la giornalista di Dazn, Diletta Leotta.