Fiorentina-Atalanta, la denuncia: “vergognoso quanto successo…”

“E’ una cosa vergognosa e ridicola che una bambina di sei mesi debba pagare per un posto che non occupa. Noi l’abbiamo portata” allo stadio ‘Franchi’ di Firenze “perche’ ci piacerebbe far nascere la passione anche a lei, ma in questo modo la passione ci passa anche a noi”. Arriva la denuncia da parte di una coppia di genitori attraverso il quotidiano ‘La Nazione’, in occasione di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, la loro figlia di sei mesi, ha dovuto pagare un biglietto di un euro. “Siamo super tifosi e appassionati della Fiorentina, abbonati in curva ‘Fiesole’ da sempre -ha raccontato Giorgia Pacciani . Abbiamo fatto i biglietti e quando abbiamo chiesto se la piccola entrava gratis ci e’ stato detto che avremmo dovuto fare il biglietto anche per lei, pagandolo un euro. Una volta non era cosi’. Mio babbo e mia mamma, anche loro tifosissimi della Fiorentina, mi portavano a vedere la nostra squadra fin da piccola. Fino a sei anni si entrava senza biglietto e senza pagare. Credo che oggi potrebbero almeno distinguere tra neonati e non. Diciamo che sotto i due anni, anche se capisco sia necessario emettere il biglietto, i bambini non dovrebbero pagare”.