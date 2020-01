Fiorentina, Castrovilli lascia l’ospedale: le ultime sulle condizioni del centrocampista

Sono state di preoccupazione le ultime ore per le condizioni del calciatore della Fiorentina Castrovilli, il centrocampista ha lasciato il campo nella partita di campionato contro il Genoa per un malore, il calciatore ha accusato un giramento di testa. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale del club viola, ecco gli ultimi aggiornamenti: “La Fiorentina comunica che Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero”. Ancora incerti i tempi di recupero per il calciatore Fiorentina ma al momento tutti i tifosi della Fiorentina e non solo possono tirare un sospiro di sollievo, Castrovilli sta bene ed adesso potrà iniziare la fase di recupero, Iachini spera di avere a disposizione al più presto un calciatore indispensabile.