Fiorentina pioniera, i viola sono i primi al mondo a combattere concretamente la contraffazione [DETTAGLI]

Per la prima volta nel mondo del calcio un club valorizzerà attraverso la tecnologia blockchain l’autenticità delle proprie maglie da gioco: si tratta della Fiorentina che ha annunciato con una nota la collaborazione con Genuino. Nelle gare contro Inter e Roma, le maglie indossate dai giocatori viola sono state dotate di un apposito chip e a ciascuna di esse è stato adesso abbinato un codice unico immodificabile che ne sancisce in maniera inconfutabile l’autenticità. Le maglie certificate nel corso della stagione saranno rese disponibili a tifosi, appassionati e collezionisti con l’attivazione di un’asta benefica. “E’ un progetto che segna un passo importante per il nostro club – ha dichiarato il dg della Fiorentina, Joe Barone – consentirà di certificare le maglie dei nostri tesserati e combattere la contraffazione”.