Fiorentina, Commisso show su stadio e mercato: “Il Franchi è una porcheria. Annunceremo tre calciatori”

“Lo stadio di Firenze, il Franchi, è una porcheria“. Sono le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso durante la conferenza stampa in cui si è parlato principalmente dello stadio. “L’intenzione di farlo c’è stata dal primo giorno e spero che ci possiamo riuscire davvero, però anche gli altri devono fare le cose per bene. Ho fatto tre richieste: fast, control e costi giusti. Tutti devono fare la loro parte per costruire lo stadio, non voglio aspettare cinque o dieci anni. Quando Barone andò a vedere la partita col Monza mi chiamò e mi disse che il Franchi non era adatto per far giocare una squadra di Serie A, perché era una porcheria. La mia intenzione era mantenere il Franchi che è uno stadio storico per la Fiorentina. Poi sono venuto a sapere, dai giornali e non da fonti ufficiali, che le curve non si potevano toccare e allora ho guardato altrove. L’ha fatto l’Udinese, l’ha fatto il Sassuolo, l’ha fatto la Juventus, e tutte hanno speso molto meno di quanto è stato richiesto a me per il terreno Mercafir. Quello che ho detto a Nardella è che bisogna lavorare insieme, perché anche il Comune deve essere interessato a fare il bene della Fiorentina”.

“Non possiamo dare informazioni più dettagliate semplicemente perché altrimenti i prezzi salgono in un attimo. E questo ovviamente va contro gli interessi della Fiorentina. Ma l’idea è quella di annunciare uno, due, tre giocatori in tre settimane. Ho dato disponibilità di spendere per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno, che deve essere molto più forte di quella attuale. E’ questo il motivo per cui non voglio un giocatore per sei mesi, ma solo a lungo termine”.