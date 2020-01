Fiorentina-Spal 1-0, Pezzella ci mette la testa e la decide nel finale: le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, interessante partita quella che ha messo di fronte Fiorentina e Spal. Stagione altalenante per le due squadre, i padroni di casa sperano disputare una stagione tranquilla dopo i problemi di inizio campionato, gli ospiti cercano l’ennesimo miracolo, ovvero raggiungere ancora una volta la salvezza. Brutta partita tra due squadre che hanno evidenziato evidenti limiti dal punto di vista della qualità ma anche per intensità non è stata una partita entusiasmante. Ritmi molto bassi, la Fiorentina solo in poche occasioni ha aumentato il ritmo, la Spal invece ha fatto una partita prettamente difensiva con l’obiettivo di provare a pungere in contropiede. Nel finale anche un’occasione per Valoti che non ha sfruttato al meglio. Nei minuti finali ci pensa Pezzella a regalare i tre punti alla Fiorentina, finisce 1-0.

Fiorentina-Spal, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 7, Caceres 6; Lirola 6, Benassi 5.5, Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5, Dalbert 5.5; Chiesa 5.5 (Dal 75′ Cutrone s.v.), Boateng 5 (dal 46′ Vlahovic 5.5);

Spal (3-4-1-2): Berisha 6; Cionek 6.5, Vicari 6.5, Felipe 6; Strefezza 6.5, Murgia 6.5, Missiroli 5.5, Igor 6 (dall’86’ Jankovic s.v.); Valoti 5.5; Petagna 5.5, Di Francesco 6.5 (dal 64′ Floccari 5.5);